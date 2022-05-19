Власти Турции назвали лицемерной проводимую в отношении Анкары политику Швеции и Финляндии

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Член турецкого президентского совета по вопросам внешней политики и безопасности Исмаил Сафи в эфире телеканала Habertürk призвал Финляндию и Швецию отказаться от политики двойных стандартов в отношении Турции.

«С одной стороны, вы с различных платформ выступаете в поддержку мирных инициатив, с другой — поддерживаете террористические организации. Мы затрудняемся понять проводимую (Швецией и Финляндией. — RT) политику, это лицемерие», — цитирует его ТАСС.

Он также подчеркнул, что Турция может одобрить вступление скандинавских стран в НАТО только при условии их отказа от поддержки терроризма.

Ранее агенство DPA сообщило, что Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.

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