Столтенберг связал возможность Финляндии и Швеции вступить в НАТО с требованиями Турции

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция вряд ли смогут стать кандидатами на вступление в альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.
Столтенберг связал возможность Финляндии и Швеции вступить в НАТО с требованиями Турции
  • AFP
  • © JOHANNA GERON / POOL

Его заявление приводит агентство Anadolu.

По словам Столтенберга, Швеция и Финляндия в качестве приглашённых стран смогут принять участие в саммите альянса в Мадриде, который состоится 28—30 июня. 

При этом он отметил, что им будет «трудно» закрепить свои устремления в качестве стран-кандидатов, если они не ответят на требования Турции до 28 июня.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция желает получить письменные гарантии от Финляндии и Швеции относительно разрешения противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.

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