Европейский подход: почему ЕС не намерен давать Украине статус кандидата на вступление в союз

Заявления европейских политиков о неготовности Киева к предоставлению статуса кандидата в члены ЕС демонстрирует подлое отношение к Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее премьер Италии Марио Драги отметил, что почти все крупные страны Евросоюза выступают против такого шага в отношении Киева. По словам Захаровой, итальянский политик, по сути, озвучил то, за что экс-президента Украины Виктора Януковича чуть не лишили жизни в 2014 году. Эксперты отмечают, что выводы из этой ситуации стоит сделать и остальным претендентам на вступление в Евросоюз.

Заявления европейских политиков о том, что Украина не станет кандидатом в члены Евросоюза, демонстрируют подлое отношение к этой стране. Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова итальянского премьера Марио Драги о том, что большинство крупных стран ЕС выступают против предоставления Киеву статуса кандидата на вступление в союз.

«Это же подло по отношению к Украине... потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берём ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили: «Теперь ещё на полшага, ещё на полсантиметра, ещё на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали» — этой самой евроинтеграции», — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.

«Где же были эти самые политики, которые сейчас убеждают украинцев, что они пока не готовы их принять, а Украина не готова никуда вступать, где они были с этими же самыми заявлениями тогда?» — отметила представитель МИД.

По её словам, сейчас премьер-министр Италии, по сути, просто озвучил позицию, за которую в 2014 году чуть не лишился жизни экс-президент Украины Виктор Янукович.

Мария Захарова

© Пресс-служба МИД РФ

Интеграционная пробуксовка

Напомним, процесс интеграции Украины и ЕС продолжается с начала 2000-х. В 2004 году был принят так называемый План действий, в котором устанавливались дальнейшие критерии, необходимые для расширения сотрудничества Евросоюза с Киевом. В 2014-м, через несколько месяцев после государственного переворота, украинская сторона и ЕС подписали соглашение об ассоциации.

Однако Нидерланды выступили против усиления интеграции с Украиной, после чего в 2016 году лидеры стран-членов союза приняли документ, в котором прописывалось, что соглашение об ассоциации не предоставляет украинской стороне статус кандидата на вступление в ЕС и не обещает его в будущем.

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В феврале 2019-го Верховная рада закрепила в Конституции Украины курс на вступление в Евросоюз. В том же году президентом страны был избран Владимир Зеленский, который начал активно форсировать вопрос интеграции и членства Украины в ЕС и НАТО.

Однако, несмотря на активизацию украинской стороны по этому вопросу, европейские политики неоднократно заявляли, что Киеву требуется выполнить ещё большое количество условий, прежде чем Украина сможет быть допущена в ЕС.

Вскоре после начала российской спецоперации Зеленский потребовал от Брюсселя безотлагательного присоединения по специальной процедуре. «Мы благодарны партнёрам за то, что они рядом с нами. Но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы это заслужили. Я уверен, что всё это возможно», — заявил он в видеообращении 28 февраля.

На следующий день глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что заявка на членство Украины в ЕС по ускоренной процедуре якобы была принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении.

В середине апреля в пресс-службе Зеленского заявили, что президент Украины передал главе представительства ЕС в стране заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в союзе. На церемонии по передаче документа президент подчёркивал, что обычно подготовка опросника занимает несколько лет.

«Я хочу поблагодарить за скорость, за возможность пройти эту процедуру за недели или пару месяцев. Мы верим, что получим поддержку этой работы, станем кандидатом и тогда начнётся следующий, финальный этап. Верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели», — сказал Зеленский.

Как отмечал тогда Андрей Ермак, Киев рассчитывает получить статус страны-кандидата по итогам заседания Евросовета, которое пройдёт в июне.

Европейский разворот

Однако европейские лидеры и политики отмечали, что процесс получения статуса страны-кандидата, вопреки заявлениям и ожиданиям Киева, займёт продолжительное время. В частности об говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Можем ли мы начать процедуру предоставления членства в отношении страны, находящейся в состоянии войны? Я так не думаю», — сказал он 10 марта перед неформальным саммитом лидеров стран ЕС.

Владимир Зеленский

AP

© Riccardo Pareggiani

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте категорично заявил, что в ЕС нет какой-либо «ускоренной процедуры», о которой говорят в Киеве и по которой Украина может стать членом союза. Тогда же хорватский премьер Андрей Пленкович отметил, что «никто не вступал в ЕС за одну ночь».

Уже в мае Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять долгие годы и даже десятилетия. Его поддержал канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге 19 мая.

«Тот факт, что для Украины не существует короткого пути к членству в ЕС, обусловлен императивом справедливости по отношению к шести странам Западных Балкан. Президент Франции Эммануэль Макрон прав, подчёркивая, что процесс вступления — это не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет», — заявил Шольц.

Время выводов

Как отметил главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, Евросоюз не может изменить процедуру принятия страны в ЕС ради одной Украины, пусть и в экстраординарных обстоятельствах.

«В Киеве очень мало людей, которые осознают реальные размеры корпуса европейской процедурной документации по вопросам вступления в союз. Речь идёт о тысячах страниц, многие из которых даже не переведены на все официальные языки Евросоюза. Это в своё время объясняли и Януковичу, и тогда тоже речи о действительном вступлении в ЕС не шло», — отметил эксперт.

Другой момент связан с тем, что основные члены ЕС не спешат брать на свой баланс ещё одну страну, которая неизбежно будет иметь статус дотационной, добавил собеседник RT.

«Союз в основе своей деятельности имеет серию экономических нормативов, связанных с перераспределением. То есть, условно говоря, если взять в состав ЕС очень бедную страну, то ей надо помогать, таковы законы ЕС. Чем беднее страна, тем больше ей надо помогать. Соответственно, возникает вопрос, кто будет вытаскивать из глухой бедности Украину, если она вступит в ЕС? И если в Киеве это не понимают, то возникает вопрос: а где это понимают? Поэтому проблема Украины в том, что она — как бы это парадоксально ни звучало — хоть как-то нужна России и абсолютно не нужна Европе», — подчеркнул политолог.

Глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский

AP

© Efrem Lukatsky

По мнению эксперта, Украина нужна Европе не в статусе страны-кандидата на вступление в ЕС, а в качестве поля боя с Россией.

«Идеальный вариант для Брюсселя — последний украинец убивает последнего русского, или наоборот. Для брюссельских чиновников высшего ранга и мы, и украинцы — это некая переходная стадия от обезьяны к человеку. С их точки зрения, чем нас будет меньше, тем им будет лучше», — отметил Межевич.

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При этом старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT констатировал, что европейские политики на протяжении продолжительного времени вводили украинцев в заблуждение о том, что в себя включает и сколько времени занимает процесс вступления в ЕС.

«То, о чём они говорили, не соответствовало действительности. Кроме того, ЕС в 2009 году запустил программу под названием «Восточное партнёрство», в которой предлагалось шести странам (Азербайджан, Грузия, Армения, Украина, Белоруссия и Молдавия) ориентироваться на будущее членство в ЕС. То есть их также с 2009 года вводили в заблуждение. Сейчас отказ Украине должен отрезвляюще подействовать на остальных участников «Восточного партнёрства», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что ЕС представляет из себя сложную бюрократическую и экономическую наднациональную структуру, интеграция в которую не может быть ускоренной, а заявления официального Киева об обратном говорят лишь о низком уровне понимания этого со стороны украинских политиков.

«Первое — там присутствовал большой объём некомпетентности. Второе — политическая наивность. Действительно, украинцы поддались на те лозунги, что они кому-то нужны в ЕС. Третье — это использовалось во внутриполитической борьбе, поскольку те люди, которые себя называли сторонниками евроинтеграции, оказывали очень сильное давление на все остальные политические силы Украины, практически их подавляли и сейчас их подавляют», — пояснил Оленченко.

Таким образом, все государства «Восточного партнёрства» и Балкан, которые рассчитывают на вступление в ЕС, должны сделать из ситуации с Украиной и отношения к ней соответствующие выводы, подчеркнул аналитик.

«Все те заверения, которые давались Киеву, все те требования, которые выдвигались, а их было много: привести в соответствие правовые основы, привести в соответствие экономические законы — всё это делалось, чтобы создать конкурентные преимущества странам ЕС, но не давало никаких преимуществ ни Украине, ни странам «Восточного партнёрства». Та же Молдавия и Грузия, которые подавали заявки, должны на примере Украины понять, что им не на что рассчитывать. Вот главный вывод», — заключил политолог.