В Италии заявили, что большинство стран против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

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Предоставление статуса кандидата в ЕС для Украины не предвидится из-за возражений большинства стран, заявил итальянский премьер-министр Марио Драги.
В Италии заявили, что большинство стран против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию... Мы можем запросить статус кандидата, но сейчас это не предвидится из-за оппозиции стран», — цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Драги, в Еврокомиссии рассматривают введение ускоренной процедуры.

В МИД Франции ранее не исключили, что вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что потребовал от нидерландского премьер-министра Марка Рютте ясности по поводу шансов Украины на вступление в Европейский союз.

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