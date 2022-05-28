Зеленский попросил премьера Нидерландов «сказать прямо» о шансах Украины на членство в ЕС
- AP
- © Ukrainian Presidential Press Office
Об этом он сказал в интервью ведущей передачи Nieuwsuur на NOS.
«Я сказал ему откровенно: если ты считаешь, что нам нет места в ЕС, то ты должен сказать об этом прямо», — сказал Зеленский.
По его мнению, Украина «готова» стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
Зеленский также сказал, что статус кандидата на вступление в ЕС стал бы «сигналом».
Как пишет РИА Новости, ранее Марк Рютте выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.
В МИД Франции не исключили, что вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет.