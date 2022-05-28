Зеленский попросил премьера Нидерландов «сказать прямо» о шансах Украины на членство в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что потребовал от голландского премьер-министра Марка Рютте ясности по поводу шансов Украины на вступление в Европейский союз.

Об этом он сказал в интервью ведущей передачи Nieuwsuur на NOS.

«Я сказал ему откровенно: если ты считаешь, что нам нет места в ЕС, то ты должен сказать об этом прямо», — сказал Зеленский.

По его мнению, Украина «готова» стать кандидатом на вступление в Евросоюз.

Зеленский также сказал, что статус кандидата на вступление в ЕС стал бы «сигналом».

Как пишет РИА Новости, ранее Марк Рютте выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.

В МИД Франции не исключили, что вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет.