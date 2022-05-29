«Обуза для Евросоюза»: как Зеленский продолжает добиваться членства Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с требованием к премьер-министру Нидерландов Марку Рютте «сказать прямо», есть ли для Киева место в Европейском союзе. По словам Зеленского, власти страны «должны и хотят» проводить необходимые реформы для вступления в ЕС. Он также признал, что у страны есть ряд проблем, но подчеркнул, что они присутствуют и в государствах союза. Ранее Рютте отметил, что шансы Украины получить в скором времени статус кандидата на вступление в ЕС невелики. Аналитики полагают, что высказывания Зеленского рассчитаны преимущественно на украинского обывателя: таким образом президент пытается реанимировать свой авторитет и продемонстрировать, что предпринимает максимум усилий для реализации европейских устремлений Киева.

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте «сказать прямо», есть ли Украине место в Европейском союзе. Об этом Зеленский рассказал в интервью нидерландскому телеканалу NOS.

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«Я сказал ему (Рютте. — RT) откровенно: «Если вы считаете, что нам нет места в ЕС, то вы должны сказать об этом прямо», — приводит его слова РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова стать кандидатом на вступление в Евросоюз.

«Мы должны и хотим проводить для этого необходимые реформы… Да, у нас есть проблемы, но они есть во многих странах, в том числе в странах ЕС», — сказал президент.

Ранее премьер Нидерландов невысоко оценил шансы украинской стороны в скором времени стать кандидатом на вступление в ЕС, о чём сообщили местные СМИ со ссылкой на его выступление в парламенте. По словам Рютте, до начала российской спецоперации Украина была «очень далека» от такого положения. Кроме того, по мнению нидерландского политика, предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС стало бы несправедливым по отношению к балканским странам, которые его по-прежнему ждут. Как подчеркнул Рютте, слова европейских лидеров, которые называют Украину частью европейской семьи, были скорее «эмоциональным», чем «юридическим» заявлением.

На доводы главы правительства Нидерландов отреагировали в Москве.

«Много слов потратил премьер Нидерландов на объяснение очевидного: обещать — не значит выходить замуж. В устаревшем варианте — жениться», — написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Киевские европерспективы

Напомним, в конце февраля президент Украины призвал Брюссель незамедлительно решить вопрос о вхождении его страны в Евросоюз «по новой специальной процедуре» и подписал соответствующую заявку. В Европейской комиссии подтвердили её получение, но вместе с тем подчеркнули, что перед принятием решения на Украине должны быть завершены боевые действия.

Затем Киев заполнил и передал Брюсселю анкету для приобретения статуса кандидата на членство в ЕС, после получения которой Еврокомиссия может рекомендовать Совету Евросоюза инициировать старт дискуссии о включении Украины в объединение. 9 мая Зеленский во время переговоров с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен попросил её ускорить «предоставление выводов» Еврокомиссии и выразил надежду на то, что они будут «положительными». Со своей стороны фон дер Ляйен отметила, что ЕК намерена упорно работать над рассмотрением переданной Киевом анкеты, чтобы принять решение в июне.

Еврокомиссия

AFP

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Позже, 22 мая, Зеленский заявил, что Украина надеется получить статус кандидата в члены Евросоюза в июне текущего года.

Впрочем, в тот же день в МИД Франции допустили, что процесс вступления украинской стороны в ЕС может занять до 20 лет. Об этом заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон в эфире Radio J. По его словам, было бы неверно говорить, что Украина может стать частью объединения через шесть месяцев, год или два.

После этого заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква отметил, что Киев рассчитывает на единство Европейского союза «вокруг политического решения» о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС на очередном заседании Евросовета 23—24 июня 2022 года.

«Это станет важным стратегическим решением для обеспечения безопасности Европейского континента», — подчеркнул он.

«Кормят обещаниями»

По словам экспертов, киевский режим фактически пытается подтолкнуть как можно больше государств — членов ЕС к тому, чтобы они подтвердили значимость Украины как части объединения, но при этом в союзе есть и те, кто не разделяет такую точку зрения.

«Обращение Зеленского к Рютте вызывает, мягко говоря, недоумение. С его нынешних позиций высказывать какие-то претензии необоснованно и бесперспективно. Нидерландский премьер вряд ли станет опровергать свои прежние высказывания и говорить о реальных перспективах членства Украины в ЕС», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, такие заявления украинского лидера больше рассчитаны «на внутреннего пользователя».

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«Горячность Зеленского может быть адресована соратникам, которые почувствовали, что его авторитет падает. Ему хочется это исправить при помощи таких бесцеремонных выпадов в адрес Рютте. На эту идею Зеленскому вполне могли указать в Вашингтоне», — допустил эксперт.

С его точки зрения, те аналогии, которые проводит Зеленский, пытаясь хоть как-то ассоциировать Украину с ЕС, выглядят некорректно.

«Уровень проблем, которые испытывают Киев и Брюссель, сопоставить невозможно. Сложности совершенно разные как по масштабу, так и по содержанию. Если речь о странах ЕС — у них трудности в поиске перспектив развития. А у Украины это проблемы деградации власти, экономики и страны в целом. У Киева нет никакого потенциала для самостоятельного развития, он рассчитывает, что ЕС полностью возьмёт его на довольствие», — уверен аналитик.

Как отметил Оленченко, несмотря на громкие заявления Брюсселя об Украине как о части европейской семьи, ведущие страны ЕС понимают, что это государство сейчас — скорее «обуза для Европейского союза».

«Страны-спонсоры ЕС пытаются максимально политкорректно сформулировать нежелание принимать Украину в объединение. Но есть и, например, государства Прибалтики, которые будут утверждать, что Киев надо принять, иначе, по их мнению, западному миру будет нанесён некий ущерб», — отметил эксперт.

По словам замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, Зеленский своей текущей риторикой хочет продемонстрировать, что делает всё возможное для вступления Украины в ЕС.

«Он перестраховывается на случай, если кто-то захочет обвинить его в недостаточных усилиях по достижению этой цели. Когда этого в обозримой перспективе явно не произойдёт, он скажет, что сделал всё, что мог, а вина лежит на европейских партнёрах, которые отказали», — пояснил аналитик в комментарии RT.

Флаг ЕС

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Вместе с тем глава Украины всё же рассчитывает, что ведущие страны Европы закроют глаза на множество проблем республики «ввиду той военной функции, которую она сейчас выполняет», полагает Фельдман.

«Но, как показывает практика, Брюссель не спешит этого делать. Страны — основатели ЕС, развитые государства Европы с предубеждением относятся даже к восточноевропейским членам ЕС. Включать в состав объединения Украину, которая будет ближайшим спутником Польши, они явно не хотят. Европейские власти будут ждать, чем завершатся текущие события на Украине, а там, может, и проблема сама снимется с повестки», — рассуждает эксперт.

При этом, как отметил Фельдман, для мирового сообщества Брюссель старается «сохранить лицо», говоря о грядущем членстве Украины в объединении.