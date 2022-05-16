Еврокомиссия ухудшила прогноз роста реального ВВП еврозоны до 2,7%

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Еврокомиссия ухудшила прогноз роста реального ВВП еврозоны на 2022 год до 2,7%. Предыдущая оценка предполагала рост экономики валютного блока на 4%.
Еврокомиссия ухудшила прогноз роста реального ВВП еврозоны до 2,7%
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на весенний экономический доклад ЕК.

Также комиссия понизила прогноз по росту ВВП еврозоны на 2023 год — до 2,3% с февральской оценки 2,7%.

«Основной удар по мировой экономике и экономике ЕС наносят цены на энергетические товары. Хотя цены значительно выросли ещё до ситуации вокруг Украины с низких уровней, зафиксированных во время пандемии, неопределённость в отношении цепочек поставок оказала давление на цены, увеличив при этом их волатильность», — сообщила Еврокомиссия.

Это также касается продуктов питания и «других основных товаров и услуг», при этом покупательная способность домохозяйств снижается, отметили в ЕК.

Как сообщалось 13 мая, в Испании цены на продукты и безалкогольные напитки выросли в апреле текущего года на 10,1% по сравнению с прошлым годом.

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