Еврокомиссия ухудшила прогноз роста реального ВВП еврозоны до 2,7%
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative Photos
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на весенний экономический доклад ЕК.
Также комиссия понизила прогноз по росту ВВП еврозоны на 2023 год — до 2,3% с февральской оценки 2,7%.
«Основной удар по мировой экономике и экономике ЕС наносят цены на энергетические товары. Хотя цены значительно выросли ещё до ситуации вокруг Украины с низких уровней, зафиксированных во время пандемии, неопределённость в отношении цепочек поставок оказала давление на цены, увеличив при этом их волатильность», — сообщила Еврокомиссия.
Это также касается продуктов питания и «других основных товаров и услуг», при этом покупательная способность домохозяйств снижается, отметили в ЕК.
Как сообщалось 13 мая, в Испании цены на продукты и безалкогольные напитки выросли в апреле текущего года на 10,1% по сравнению с прошлым годом.