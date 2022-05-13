В Испании цены на продукты выросли на 10,1% по сравнению с прошлым годом
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Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики королевства.
«Среди них выделяется рост цен на мясо, хлеб и крупы, бобовые, овощи и молоко, сыр и яйца, которые выше, чем в апреле прошлого года», — уточнили в институте.
Инфляция в Испании в апреле составила 8,3%. В марте она достигла 9,8%, что является самым высоким показателем за последние 37 лет.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции Запада могут обернуться глобальным экономическим кризисом.