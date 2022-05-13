В Испании цены на продукты выросли на 10,1% по сравнению с прошлым годом

В Испании цены на продукты и безалкогольные напитки выросли в апреле текущего года на 10,1% по сравнению с прошлым годом.

Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики королевства.

«Среди них выделяется рост цен на мясо, хлеб и крупы, бобовые, овощи и молоко, сыр и яйца, которые выше, чем в апреле прошлого года», — уточнили в институте.

Инфляция в Испании в апреле составила 8,3%. В марте она достигла 9,8%, что является самым высоким показателем за последние 37 лет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции Запада могут обернуться глобальным экономическим кризисом.