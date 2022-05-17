Макрон заявил Зеленскому, что заявку Украины на членство в ЕС рассмотрят в июне
- AFP
- © John MACDOUGALL
«Президент республики подтвердил президенту Зеленскому, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена на заседании Евросовета в июне», — говорится на сайте Елисейского дворца.
Макрон также пообещал Зеленскому нарастить поставки вооружений на Украину в ближайшее время.
Французский госсекретарь, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь ранее сообщил, что Париж будет поставлять помощь Киеву столько, сколько потребуется.