Макрон пообещал Зеленскому нарастить поставки вооружений на Украину
- Gettyimages.ru
- © Sean Gallup
«Макрон подтвердил, что в ближайшие дни и недели поставки оружия Францией продолжатся и их интенсивность возрастёт», — говорится в заявлении Елисейского дворца.
В пресс-службе напомнили, что в минувшие выходные Париж направил Киеву 13 дополнительных транспортных средств — таким образом, масса гуманитарного груза, доставленного на Украину с 24 февраля, превысила 800 т.
При этом таможня во Франции ранее конфисковала средства для детей Донбасса, собранные гуманитарной ассоциацией «Спасём детей Донбасса».