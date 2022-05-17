Макрон пообещал Зеленскому нарастить поставки вооружений на Украину

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому нарастить поставки вооружений на Украину в ближайшее время.
Макрон пообещал Зеленскому нарастить поставки вооружений на Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Макрон подтвердил, что в ближайшие дни и недели поставки оружия Францией продолжатся и их интенсивность возрастёт», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

В пресс-службе напомнили, что в минувшие выходные Париж направил Киеву 13 дополнительных транспортных средств — таким образом, масса гуманитарного груза, доставленного на Украину с 24 февраля, превысила 800 т.

При этом таможня во Франции ранее конфисковала средства для детей Донбасса, собранные гуманитарной ассоциацией «Спасём детей Донбасса».

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