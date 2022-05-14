Французская таможня конфисковала собранные для детей Донбасса деньги

Таможня во Франции конфисковала средства для детей Донбасса, собранные гуманитарной ассоциацией «Спасём детей Донбасса».

Как сообщил президент ассоциации Эммануэль Леруа, деньги конфисковали под предлогом директивы о запрете ввоза денежных средств в Россию из Европы. Кроме того, полиция инкриминировала трём представителям организации поддержку терроризма, финансирование криминальных кругов и террористического режима.

«Я объяснил представителям таможни, что, во-первых, у нас цель поездки — Украина, ДНР, не Россия. И, кроме этого, мы не нарушаем данную декларацию, потому что те финансовые средства, которые мы везли, они были гораздо ниже потолка в €10 тыс. евро, свыше которого вступают запреты», — цитирует Леруа РИА Новости.

По его словам, ситуация нарушает законодательство, и он намерен обратиться к юристам для возврата средств и их дальнейшей передачи детям.

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова ранее в интервью RT заявила, что в результате вооружённого конфликта с 2014 года в республике погибли 2034 мирных жителя, в том числе 36 детей.