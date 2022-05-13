Уполномоченный по правам человека в ЛНР: с 2014 года в республике погибли 2034 мирных жителя

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова в интервью RT заявила, что в результате вооружённого конфликта с 2014 года в республике погибли 2034 мирных жителя, в том числе 36 детей.

«Это данные материалов уголовных дел. Число зарегистрированных случаев гибели и ранений больше. Многие без вести пропали, их останки и тела ещё не обнаружены», — пояснила Сердюкова.

Она добавила, что за всё время боевых действий ранения получили около 3 тыс. человек, среди них 94 ребёнка.

Ранее руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР Дмитрий Калашников сообщил RT, что за время боевых действий в ДНР с 2014 года погибли около 5200 человек. Без вести пропавшими числятся 450 человек.

Полное интервью с уполномоченным по правам человека ЛНР читайте в материале RT.