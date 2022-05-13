Уполномоченный по правам человека в ЛНР: с 2014 года в республике погибли 2034 мирных жителя
- РИА Новости
«Это данные материалов уголовных дел. Число зарегистрированных случаев гибели и ранений больше. Многие без вести пропали, их останки и тела ещё не обнаружены», — пояснила Сердюкова.
Она добавила, что за всё время боевых действий ранения получили около 3 тыс. человек, среди них 94 ребёнка.
Ранее руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР Дмитрий Калашников сообщил RT, что за время боевых действий в ДНР с 2014 года погибли около 5200 человек. Без вести пропавшими числятся 450 человек.
Полное интервью с уполномоченным по правам человека ЛНР читайте в материале RT.