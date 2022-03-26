Судмедэксперт ДНР: за месяц спецоперации в республике погибли 702 человека

Руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР Дмитрий Калашников в беседе с RT заявил, что с 25 февраля по 25 марта 2022 года на территории Донецкой Народной Республики погибли 702 человека.

По его словам, большинство ранений, которые получают в ДНР люди, — это минно-взрывные травмы с поражением внутренних органов. Он отметил, что на днях ему довелось встретиться с человеком, который в результате попадания мины в подвал его дома потерял всю семью.

«Это произошло в селе Старый Крым под Мариуполем... укрывался от обстрела со стороны ВСУ в подвале своего дома. Вместе с ним там прятались его мать, две его дочери, жена, зять и внучка», — рассказал Калашников.

В результате попадания мины в подвал дома выжили только сам мужчина и его старшая дочь. Они получили ранения разной степени тяжести.

«Я общался с этим убитым горем человеком, он ещё не отдавал себе отчёта, что потерял всю семью. У него был шок. Выжившая вместе с ним дочь ещё не знает, что она лишилась матери и сестры», — добавил судмедэксперт.

По данным судебно-медицинской экспертизы, за время боевых действий в ДНР с 2014 года погибли около 5200 человек. Кроме того, без вести пропавшими числятся 500 человек.

«За восемь лет благодаря помощи Международного Красного Креста, который помог с экспертизой и техникой, была установлена личность 50 человек», — поделился Калашников.

Ранее Следственный комитет России признал более 32 тыс. человек потерпевшими по уголовным делам о преступлениях украинских военных в Донбассе с 2014 года.