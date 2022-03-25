СК России признал более 32 тысяч человек потерпевшими по делам о преступлениях в Донбассе

Следственный комитет России признал более 32 тыс. человек потерпевшими по уголовным делам о преступлениях украинских военных в Донбассе с 2014 года. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель СК России Александр Бастрыкин.

«За весь период следствия допрошены более 160 тыс. человек, признаны потерпевшими более 32 тыс. человек, в том числе порядка 4 тыс. несовершеннолетних», — заявил Бастрыкин.

По его словам, показания опрошенных и материалы уголовных дел «станут доказательствами преступлений украинского режима в суде».

Ранее стало известно, что СК России с 2014 года возбудил более 500 уголовных дел в отношении украинских властей и военных.

Советник главы ДНР по правам ребёнка Элеонора Федоренко в беседе с RT заявила, что с 2014 года в ДНР более 4 тыс. детей лишились родителей в ходе конфликта на юго-востоке Украины.