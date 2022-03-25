СК России признал более 32 тысяч человек потерпевшими по делам о преступлениях в Донбассе
«За весь период следствия допрошены более 160 тыс. человек, признаны потерпевшими более 32 тыс. человек, в том числе порядка 4 тыс. несовершеннолетних», — заявил Бастрыкин.
По его словам, показания опрошенных и материалы уголовных дел «станут доказательствами преступлений украинского режима в суде».
Ранее стало известно, что СК России с 2014 года возбудил более 500 уголовных дел в отношении украинских властей и военных.
Советник главы ДНР по правам ребёнка Элеонора Федоренко в беседе с RT заявила, что с 2014 года в ДНР более 4 тыс. детей лишились родителей в ходе конфликта на юго-востоке Украины.