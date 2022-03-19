СК России с 2014 года возбудил более 500 дел в отношении украинских властей и военных

19 марта 2022
19 марта 2022 | 17:47
17 марта 2022 | 22:07
16 марта 2022 | 17:18
16 марта 2022 | 13:53
16 марта 2022 | 13:32
15 марта 2022 | 20:46
14 марта 2022 | 16:42
14 марта 2022 | 16:21
14 марта 2022 | 10:54
С момента обострения ситуации в Донбассе в феврале 2022 года Следственный комитет России возбудил более 80 уголовных дел против украинских военных. Общее число дел, открытых с 2014 года, превысило 500.
Об этом сообщается на сайте СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил ускорить сбор доказательств по всем инцидентам, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители, подчеркнув, что все причастные будут привлечены к ответственности.
Среди расследуемых инцидентов — обстрелы населённых пунктов и их жителей, разрушение школ, больниц, детских садов, препятствование перемещению людей по открытым российской стороной гуманитарным коридорам.
«И это лишь малая часть преступных действий со стороны ВСУ и нацбатальонов в отношении мирных жителей Донбасса», — уточняет СК.
Среди обвиняемых — более 100 имён: представители военного и политического руководства и силовых структур Украины.