СК России с 2014 года возбудил более 500 дел в отношении украинских властей и военных
19 марта 2022

СК России с 2014 года возбудил более 500 дел в отношении украинских властей и военных

19 марта 2022 | 17:47

СК России с 2014 года возбудил более 500 дел в отношении украинских властей и военных

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С момента обострения ситуации в Донбассе в феврале 2022 года Следственный комитет России возбудил более 80 уголовных дел против украинских военных. Общее число дел, открытых с 2014 года, превысило 500.

Об этом сообщается на сайте СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил ускорить сбор доказательств по всем инцидентам, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители, подчеркнув, что все причастные будут привлечены к ответственности.

Среди расследуемых инцидентов — обстрелы населённых пунктов и их жителей, разрушение школ, больниц, детских садов, препятствование перемещению людей по открытым российской стороной гуманитарным коридорам.

«И это лишь малая часть преступных действий со стороны ВСУ и нацбатальонов в отношении мирных жителей Донбасса», — уточняет СК.

Среди обвиняемых — более 100 имён: представители военного и политического руководства и силовых структур Украины.