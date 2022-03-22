В ДНР заявили, что более 4 тысяч детей лишились родителей в ходе конфликта на юго-востоке Украины
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В ДНР заявили, что более 4 тысяч детей лишились родителей в ходе конфликта на юго-востоке Украины

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С 2014 года, когда начался военный конфликт на юго-востоке Украины, в Донецкой Народной Республике сиротами стали 4167 детей. Об этом RT рассказала советник главы ДНР по правам ребёнка Элеонора Федоренко.

По её словам, большинство детей, потерявших родителей, находятся в республике не под опекой государства, а воспитываются родственниками.

«Власти республики помогают таким семьям выплатой пособий и различными гуманитарными акциями», — пояснила Федоренко в беседе с RT.

Она добавила, что только за последние три месяца в ДНР погибли и получили ранения 17 детей. Всего с 2014 года пострадал 281 ребёнок. 21 марта 2022 года в районе Мариуполя при обстреле со стороны ВСУ автомобиля с беженцами были убиты двое несовершеннолетних.

Федоренко также отметила, что за последние три месяца в Донецке ВСУ разрушили две школы, кроме того, в городе Ясиноватая постоянным обстрелам подвергается санаторий для детей с нарушением опорно-двигательной системы. 

«Обстреливать детские сады, школы и санатории для больных детей могут только украинские нацисты, у которых нет ничего святого», — заявила уполномоченная по правам ребёнка.

Федоренко надеется, что в ближайшие месяцы разрушенные школы, детские сады и другие учреждения будут восстановлены в республике.