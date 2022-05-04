В правительстве Франции пообещали помогать Киеву «столько, сколько потребуется»

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Французский госсекретарь, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что Париж будет поставлять помощь Киеву столько, сколько потребуется.
В правительстве Франции пообещали помогать Киеву «столько, сколько потребуется»
  • AFP
  • © Christophe ARCHAMBAULT

«Мы уже предоставили Украине гуманитарную помощь на сумму €100 млн, 615 т медицинского оборудования, 50 машин скорой помощи, а также военное снаряжение на сумму €100 млн. Мы будем продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется», — цитирует его ТАСС.

В конце апреля телеканал BFMTV со ссылкой на источники сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому усилить военную и гуманитарную помощь Киеву.

Кроме того, Франция планирует направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar. 

Как отметили в МИД России, западные страны устроили «адскую карусель» из поставок оружия Киеву.

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