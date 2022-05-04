В правительстве Франции пообещали помогать Киеву «столько, сколько потребуется»

Французский госсекретарь, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что Париж будет поставлять помощь Киеву столько, сколько потребуется.

«Мы уже предоставили Украине гуманитарную помощь на сумму €100 млн, 615 т медицинского оборудования, 50 машин скорой помощи, а также военное снаряжение на сумму €100 млн. Мы будем продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется», — цитирует его ТАСС.

В конце апреля телеканал BFMTV со ссылкой на источники сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому усилить военную и гуманитарную помощь Киеву.

Кроме того, Франция планирует направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar.

Как отметили в МИД России, западные страны устроили «адскую карусель» из поставок оружия Киеву.