Захарова: Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия Киеву

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что западные страны устроили «адскую карусель» из поставок оружия Киеву.
Захарова: Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия Киеву
  • РИА Новости

«Конечно, и бизнес, и такая адская карусель, и, помимо всего прочего, главная цель — дестабилизация региона, и... продолжение острой фазы конфликта, который ведёт к большим и большим смертям», — сказала представитель российского МИД.

Таким образом она ответила на вопрос о том, продолжает ли Запад зарабатывать на поставках вооружения на Украину.

Захарова подчеркнула, что это не мирное военно-техническое сотрудничество, не обмен опытом, это поставки оружия в зону конфликта для продолжения кровопролития.

Как ранее заявила Захарова, складывается впечатление, что страны Запада соревнуются в объёмах поставок вооружений на Украину.

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