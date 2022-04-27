Захарова: Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия Киеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что западные страны устроили «адскую карусель» из поставок оружия Киеву.

«Конечно, и бизнес, и такая адская карусель, и, помимо всего прочего, главная цель — дестабилизация региона, и... продолжение острой фазы конфликта, который ведёт к большим и большим смертям», — сказала представитель российского МИД.

Таким образом она ответила на вопрос о том, продолжает ли Запад зарабатывать на поставках вооружения на Украину.

Захарова подчеркнула, что это не мирное военно-техническое сотрудничество, не обмен опытом, это поставки оружия в зону конфликта для продолжения кровопролития.

Как ранее заявила Захарова, складывается впечатление, что страны Запада соревнуются в объёмах поставок вооружений на Украину.