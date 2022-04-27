Захарова: Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия Киеву
- РИА Новости
«Конечно, и бизнес, и такая адская карусель, и, помимо всего прочего, главная цель — дестабилизация региона, и... продолжение острой фазы конфликта, который ведёт к большим и большим смертям», — сказала представитель российского МИД.
Таким образом она ответила на вопрос о том, продолжает ли Запад зарабатывать на поставках вооружения на Украину.
Захарова подчеркнула, что это не мирное военно-техническое сотрудничество, не обмен опытом, это поставки оружия в зону конфликта для продолжения кровопролития.
Как ранее заявила Захарова, складывается впечатление, что страны Запада соревнуются в объёмах поставок вооружений на Украину.