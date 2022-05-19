Посол Украины призвал правящую в ФРГ коалицию не ждать и помочь Киеву с вступлением в ЕС

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Украинский посол в Германии Андрей Мельник считает, что правящая в ФРГ коалиция должна «не просто ждать и смотреть», а сыграть ведущую роль в том, чтобы Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом он сказал в интервью медиагруппе FUNKE.

«Сейчас важно, чтобы Германия не просто ждала и смотрела, какие настроения во Франции или Нидерландах. «Светофору» нужно сыграть ведущую роль в этом историческом процессе», — заявил украинский посол.

Он также выразил мнение, что Украина сможет вступить и в НАТО, а произойти это может «так же быстро, как в случае со Швецией или Финляндией». По его мнению, для этого нужно «политическое решение», пишет ТАСС.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена в июне.

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