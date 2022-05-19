Посол Украины призвал правящую в ФРГ коалицию не ждать и помочь Киеву с вступлением в ЕС
Об этом он сказал в интервью медиагруппе FUNKE.
«Сейчас важно, чтобы Германия не просто ждала и смотрела, какие настроения во Франции или Нидерландах. «Светофору» нужно сыграть ведущую роль в этом историческом процессе», — заявил украинский посол.
Он также выразил мнение, что Украина сможет вступить и в НАТО, а произойти это может «так же быстро, как в случае со Швецией или Финляндией». По его мнению, для этого нужно «политическое решение», пишет ТАСС.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена в июне.