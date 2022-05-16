В ЕП подняли вопрос о тратах Евросоюза на восстановление Украины

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Юлия Гуреева
Член Европейского парламента от Бельгии Том Вандендриссе поинтересовался у Еврокомиссии, какую сумму планируется потратить на восстановление Украины и будут ли эти средства переданы Киеву безвозмездно. Депутат обеспокоен тем, что ЕС намеревается взять на себя «основное бремя затрат», связанных с восстановительными работами. С его обращением ознакомился RT.
В ЕП подняли вопрос о тратах Евросоюза на восстановление Украины
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«Сколько денег ЕС собирается потратить на эти цели? Сколько ЕС уже выделил Украине за последние годы? Деньги на восстановление страны — это подарок или кредит Украине?» — спросил Вандендриссе.

Парламентарий напомнил, что Евросоюз намерен создать фонд солидарности для финансирования восстановления Украины. Предполагается, что главным образом средства будут использоваться для реконструкции инфраструктуры и обеспечения оказания государственных услуг в стране.

При этом, как подчеркнул евродепутат, украинский президент Владимир Зеленский заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву потребуется $5–7 млрд в месяц, чтобы выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы.

Ранее глава ЕК сообщила, что с начала российской спецоперации Евросоюз предоставил Киеву €4 млрд в качестве гуманитарной и прямой финансовой помощи. На прошлой неделе стало известно о планах Европейского фонда мира выделить ещё €500 млн на закупку тяжёлого вооружения для Украины.

Активную финансовую поддержку украинским властям оказывают и Соединённые Штаты. Однако такие траты устраивают далеко не всех. 12 мая сенатор Рэнд Пол заблокировал голосование по выделению очередного транша помощи почти на $40 млрд. Позже против финансирования Киева выступил и конгрессмен Пол Госар.

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