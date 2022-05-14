Конгрессмен США опасается, что $40 млрд для Киева попадут в карманы украинских чиновников

Администрация США готова направить $40 млрд Киеву, чтобы «набить карманы» украинских «коррумпированных властей», как это было сделано в Афганистане, считает американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц.

По словам политика, инициаторы идеи не хотят дебатов в конгрессе о целесообразности выделения суммы на вооружение Украины, потому что «их реальной целью является смена режима в России, а не защита Украины».

«Для достижения этой цели они готовы отправить в Киев миллиарды, которые набивают карманы коррумпированных чиновников, как мы это сделали в Афганистане», — цитирует Гетца CNS News.

Выступая в зале палаты представителей США 11 мая, конгрессмен отметил, что год назад Вашингтон «проиграл войну пастухам, размахивающим винтовками» в Афганистане, а теперь власти «рвутся воевать с нацией, у которой 6 тыс. ядерных боеголовок».

12 мая сенатор от Кентукки Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму — почти $40 млрд.

После этого республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар выступил против оказания Украине помощи со стороны США.

По его мнению, США «не должны посылать ни цента», пока «длинный список домашних проблем» страны не будет решён.