Сенатор Пол заблокировал законопроект о выделении Украине помощи на сумму почти $40 млрд

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Сенатор от Кентукки Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму — почти $40 млрд.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на трансляцию C-Span.

«Мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США», — заявил Пол.

Он отметил, что наибольшие угрозы для Соединённых Штатов сегодня представляют государственный долг, инфляция и обрушение доллара.

США в нынешних условиях не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету, заключил Пол.

Ранее законопроект был одобрен палатой представителей американского конгресса.

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