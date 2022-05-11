В США одобрили выделение Украине дополнительной помощи на сумму почти $40 млрд

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Палата представителей конгресса США одобрила выделение дополнительного пакета помощи на сумму почти $40 млрд для Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Отмечается, что предложение о выделении средств на борьбу с пандемией коронавируса, которую демократы хотели включить в общий пакет, будет рассматриваться отдельно.

Ранее американский президент Джо Байден призвал конгресс незамедлительно одобрить его запрос о выделении дополнительных $33 млрд на помощь Украине, иначе Вашингтон вынужден был бы приостановить помощь Киеву примерно через десять дней.

Предполагалось, что новый пакет мер будет включать около $20,4 млрд на военную помощь, $8,5 млрд — на экономическую и $3 млрд — на гуманитарную поддержку.

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