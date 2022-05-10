Байден призвал конгресс незамедлительно одобрить выделение $33 млрд на помощь Украине

Американский президент Джо Байден призвал конгресс незамедлительно одобрить его запрос о выделении дополнительных $33 млрд на помощь Украине.

«Я призываю конгресс незамедлительно принять законопроект о дополнительной помощи Украине и передать его мне на подпись в ближайшие несколько дней», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

По его словам, в противном случае Вашингтон будет вынужден приостановить помощь Киеву примерно через десять дней.

28 апреля Байден попросил у конгресса США ещё $33 млрд на поддержку Украины.

Новый пакет мер будет включать около $20,4 млрд на военную помощь, $8,5 млрд — на экономическую и $3 млрд — на гуманитарную поддержку.