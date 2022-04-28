Пентагон не считает эскалацией выделение $33 млрд на помощь Украине

В Пентагоне не считают эскалацией выделение дополнительных $33 млрд на помощь Украине, которая в том числе пойдёт на военные цели. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель американского военного министерства.

«Не все из этих $33 млрд будут направлены на оборонные нужды. Я хочу сказать, что $16 млрд из этой суммы будут нацелены на поддержание возможностей (Пентагона. — RT) продолжать оказывать помощь Украине. Вы услышите об этом больше позднее от самого министра... Но это не эскалация», — цитирует представителя Пентагона РИА Новости.

Американский президент Джо Байден 28 апреля попросил у конгресса США ещё $33 млрд на поддержку Украины.

Новый пакет мер будет включать около $20,4 млрд на военную помощь, $8,5 млрд — на экономическую и $3 млрд — на гуманитарную поддержку.