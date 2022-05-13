Европейский фонд мира выделит ещё €500 млн на танки и артиллерию для Украины

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Европейский фонд мира выделит ещё €500 млн на танки и артиллерию для Украины, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщает ТАСС.
Европейский фонд мира выделит ещё €500 млн на танки и артиллерию для Украины
  • AP

С таким заявлением Боррель выступил по прибытии на встречу глав МИД G7.

«Это уже седьмая встреча G7 с начала украинского кризиса. Рецепт остается прежним. Я объявлю о выделении €500 млн военной помощи для Украины», — сказал Боррель.

На эти средства «будут закуплены тяжёлые вооружения».

«На данный момент мы уже направили бронемашины, танки, артиллерию и снаряды», — добавил он.

9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».

В Москве предложили Боррелю «приехать на поле боя» после его заявлений.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что Боррелю не помешало бы помнить, что он является главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском союзе.

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