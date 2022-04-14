Постпред России при ОБСЕ предложил Боррелю посетить места боевых действий на Украине

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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич предложил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю «приехать на поле боя» после заявлений европейского чиновника о том, что украинский кризис должен быть решён военным путём.
Постпред России при ОБСЕ предложил Боррелю посетить места боевых действий на Украине
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Я предлагаю господину Боррелю приехать на это поле, то есть имеется в виду... где ведётся сейчас вооружённое противостояние», — сказал Лукашевич в эфире телеканала «Россия 1».

Дипломат также рассказал, что на заседании постоянного совета ОБСЕ по обстрелу в Краматорске со стороны стран Запада был представлен «набор пропагандистских штампов».

«Как только я взял слово, зал сразу встал и покинул, я напоследок сказал, что хотя бы те, кто остались, в онлайн-режиме зафиксируют именно фактурную часть, потому что если не способны спорить с представителем России на фактах, показывающих, кто реально обстрелял и принёс страдания жителям... тогда грош цена вам», — приводит его слова РИА Новости.

9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Боррель должен быть отправлен в отставку немедленно после этого заявления.

11 апреля глава дипломатии ЕС подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, слов Борреля «существенно меняют правила игры». Министр предположил. что у Борреля «либо что-то накопилось личное», либо он оговорился, «либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал».

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