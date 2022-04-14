Постпред России при ОБСЕ предложил Боррелю посетить места боевых действий на Украине

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич предложил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю «приехать на поле боя» после заявлений европейского чиновника о том, что украинский кризис должен быть решён военным путём.

«Я предлагаю господину Боррелю приехать на это поле, то есть имеется в виду... где ведётся сейчас вооружённое противостояние», — сказал Лукашевич в эфире телеканала «Россия 1».

Дипломат также рассказал, что на заседании постоянного совета ОБСЕ по обстрелу в Краматорске со стороны стран Запада был представлен «набор пропагандистских штампов».

«Как только я взял слово, зал сразу встал и покинул, я напоследок сказал, что хотя бы те, кто остались, в онлайн-режиме зафиксируют именно фактурную часть, потому что если не способны спорить с представителем России на фактах, показывающих, кто реально обстрелял и принёс страдания жителям... тогда грош цена вам», — приводит его слова РИА Новости.

9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Боррель должен быть отправлен в отставку немедленно после этого заявления.

11 апреля глава дипломатии ЕС подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, слов Борреля «существенно меняют правила игры». Министр предположил. что у Борреля «либо что-то накопилось личное», либо он оговорился, «либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал».