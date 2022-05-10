Лавров: Боррелю не помешало бы помнить, как называется его должность

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель знаменит не только идеями о конфискации чужого имущества, но и как сторонник решения украинского кризиса военным путём, напомнил глава МИД России Сергей Лавров. По его мнению, Боррелю не помешало бы помнить, как называется его должность.
Лавров: Боррелю не помешало бы помнить, как называется его должность
  • РИА Новости

«Не мешало бы ему не забывать, как называется его должность, а он является главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском союзе», — сказал российский министр во время пресс-конференции по итогам визита в Алжир.

Как добавил российский министр, «впрочем, может быть, мы скоро увидим», что должность главного дипломата ЕС будет «ликвидирована».

«Потому что Евросоюз уже своей внешней политики практически не имеет, целиком солидаризируясь с теми подходами, которые навязывают Соединённые Штаты», — сказал Лавров.

Россия будет последовательно противодействовать попыткам установить однополярный миропорядок и разрушить принципы, на которых была основана Организация Объединённых Наций, подчеркнул глава МИД России.

9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».

Как отметил Сергей Лавров, слова Борреля «существенно меняют правила игры». Министр предположил, что у Борреля «либо что-то накопилось личное», либо он оговорился, «либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал».

Также в Москве предложили Боррелю «приехать на поле боя» после его заявлений.

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