Лавров: Боррелю не помешало бы помнить, как называется его должность

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель знаменит не только идеями о конфискации чужого имущества, но и как сторонник решения украинского кризиса военным путём, напомнил глава МИД России Сергей Лавров. По его мнению, Боррелю не помешало бы помнить, как называется его должность.

«Не мешало бы ему не забывать, как называется его должность, а он является главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском союзе», — сказал российский министр во время пресс-конференции по итогам визита в Алжир.

Как добавил российский министр, «впрочем, может быть, мы скоро увидим», что должность главного дипломата ЕС будет «ликвидирована».

«Потому что Евросоюз уже своей внешней политики практически не имеет, целиком солидаризируясь с теми подходами, которые навязывают Соединённые Штаты», — сказал Лавров.

Россия будет последовательно противодействовать попыткам установить однополярный миропорядок и разрушить принципы, на которых была основана Организация Объединённых Наций, подчеркнул глава МИД России.

9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».

Как отметил Сергей Лавров, слова Борреля «существенно меняют правила игры». Министр предположил, что у Борреля «либо что-то накопилось личное», либо он оговорился, «либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал».

Также в Москве предложили Боррелю «приехать на поле боя» после его заявлений.