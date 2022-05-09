Макрон: процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет или даже десятилетия

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет или даже десятилетия.
Макрон: процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет или даже десятилетия
  • AP

«Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление (Украины. — RT) в ЕС, займёт несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он заявил, выступая на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может в июне обсудить вопрос получения Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

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