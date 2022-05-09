В ЕС намерены в июне обсудить вопрос получения Украиной статуса кандидата на вступление

Короткая ссылка
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может в июне обсудить вопрос получения Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский союз.
В ЕС намерены в июне обсудить вопрос получения Украиной статуса кандидата на вступление
  • Gettyimages.ru

Как отметила фон дер Ляйен в своих соцстеях, в настоящий момент Еврокомиссия ждёт получения от Украины второй части опросника по приёму в ЕС.

«Ожидаю получения второй части опросника. Европа намерена принять своё решение в июне», — цитирует её ТАСС.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал первую часть опросника о вступлении страны в Евросоюз главе представительства ЕС в Тбилиси Карлу Харцелю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить