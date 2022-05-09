В ЕС намерены в июне обсудить вопрос получения Украиной статуса кандидата на вступление

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может в июне обсудить вопрос получения Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

Как отметила фон дер Ляйен в своих соцстеях, в настоящий момент Еврокомиссия ждёт получения от Украины второй части опросника по приёму в ЕС.

«Ожидаю получения второй части опросника. Европа намерена принять своё решение в июне», — цитирует её ТАСС.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал первую часть опросника о вступлении страны в Евросоюз главе представительства ЕС в Тбилиси Карлу Харцелю.