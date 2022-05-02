Грузия передала Евросоюзу первую часть анкеты на вступление в ЕС

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал первую часть опросника о вступлении страны в Евросоюз главе представительства ЕС в Тбилиси Карлу Харцелю.
Грузия передала Евросоюзу первую часть анкеты на вступление в ЕС
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«Для меня большая честь — предоставить вам наши ответы на анкету Еврокомиссии в рамках подготовки к рассмотрению заявки Грузии на членство в ЕС», — сказал он.

По словам Гарибашвили, власти продолжают работу по заполнению второй, отраслевой части анкеты, включающей 33 главы с более чем 2 тыс. вопросов.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна подала заявку о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее признал, что вопрос о членстве Украины, Молдавии и Грузии в ЕС не имеет однозначной поддержки среди членов сообщества. 

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