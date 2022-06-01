Захарова прокомментировала нежелание крупных стран ЕС давать Украине статус кандидата

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Италии Марио Драги, который сказал, что почти все крупные страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Захарова прокомментировала нежелание крупных стран ЕС давать Украине статус кандидата
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В эфире радио Sputnik она назвала данную позицию подлой.

«Это же подло по отношению к Украине, это подло. Почему подло и почему к Украине? Да потому, что все предыдущие годы, десятилетия (и мы сейчас берём ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше) они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год», — цитирует её РИА Новости.

Как добавила представитель МИД, в ЕС каждый год говорили Украине, что «теперь ещё на полшага, ещё на полсантиметра, ещё на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали».

Ранее Драги заявил, что предоставление статуса кандидата в ЕС для Украины не предвидится из-за возражений большинства стран.

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