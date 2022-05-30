«Дефицит сырья лишь усугубится»: как Запад пытается ликвидировать энергетическую зависимость от России

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Россия зарабатывает «целое состояние» с нынешними ценами на углеводороды. При этом в Евросоюзе продолжают обсуждать условия введения нефтяного эмбарго против Москвы, в том числе возможное исключение из санкций трубопровода «Дружба». По мнению экспертов, очередные попытки Брюсселя снизить энергозависимость от РФ могут привести лишь к дальнейшему росту стоимости топлива и развитию серых схем поставок, поскольку Европа вряд ли сможет найти равноценную альтернативу российскому сырью в обозримой перспективе.

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Вайоминг, констатировал, что РФ сейчас получает сверхдоходы от продажи углеводородов.

«С нынешними ценами на нефть Россия зарабатывает целое состояние, — заявил Трамп, добавив, что Москва при этом перешла на новый механизм оплаты за поставки газа со стороны недружественных государств. — Она принимает платежи только в своей валюте, в рублях».

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщило, что многие страны ЕС уступают требованиям России об оплате голубого топлива в рублях. По словам обозревателя издания, попытки Европы «наказать Путина» не дотягивают до её риторики.

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«Государства-члены оказываются не в состоянии выполнить обещание и нанести болезненный удар президенту Владимиру Путину, а именно ударить по прибыльной энергетической отрасли. Внимание (в основном. — RT) приковано к нежеланию Венгрии поддерживать санкции, однако другие страны уступают требованию Путина платить за газ в рублях», — пишет издание.

Bloomberg резюмирует, что такое положение дел «не делает чести» Евросоюзу и подчёркивает ограниченность плана ЕС подкрепить жёсткую риторику действиями, требующими единогласного одобрения всех членов объединения.

«Накануне двухдневного саммита, который начнётся в понедельник, некоторые лидеры склоняются к менее жёсткому соглашению, которое позволит и дальше осуществлять поставки по ключевому (нефтяному. — RT) трубопроводу в Венгрию и другие страны», — отмечает агентство.

Уточняется, что Европейский союз предложил отложить введение ограничений на импорт нефти по ключевому трубопроводу «Дружба», чтобы «удовлетворить возражениям со стороны Венгрии» и прийти к согласию по вопросу шестого санкционного пакета против Москвы, принятие которого затормозилось.

При этом ЕС предлагает запретить морские поставки нефти из России в течение ближайших месяцев, пишет агентство, ссылаясь на анонимный источник. Одновременно в Bloomberg прогнозируют, что, несмотря на санкции, Россия заработает на экспорте энергоресурсов больше, чем в 2021 году.

Нефтяные танкеры у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса в Краснодарском крае

РИА Новости

© Виталий Тимкив

«Коллективное самоубийство»

Напомним, в марте страны Евросоюза приняли решение поэтапно ликвидировать зависимость от российских энергоресурсов. А 8 апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций против РФ, в который был включён и запрет на импорт российского угля, а также других твёрдых ископаемых видов топлива из России с августа 2022 года.

После этого в Брюсселе начали обсуждать возможные ограничения поставок нефти и газа из России, однако, как подчёркивал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, по этим вопросам в ЕС пока нет консенсуса.

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В начале мая глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что шестой пакет санкций против РФ будет включать, в частности, рестрикции в отношении российской нефти. Кроме того, он анонсировал планы Евросоюза «положить конец» зависимости от энергоресурсов из РФ, пообещав диверсифицировать поставки.

В то же время экс-глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов в недавнем интервью Financial Times выступил с оценкой, что ЕС в случае введения эмбарго на российскую нефть не найдёт ей замену даже в среднесрочной перспективе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik и вовсе назвала предполагаемый отказ стран Евросоюза от российской нефти «коллективным самоубийством».

«Это суицидальные наклонности. Это могут позволить себе люди, которые не обладают мышлением, а эксперты и экспертиза в ЕС присутствуют», — отметила Захарова.

При этом, как сообщил аналитик Роберт Рапир в статье для американского портала Oil Price, доходы РФ от экспорта нефти и газа побили рекорд в апреле, несмотря на западные санкции.

Еврокомиссия

Gettyimages.ru

© Westend61

Напомним, помимо эмбарго ЕС на российский уголь, ограничительные меры против Москвы в области энергетики ввели также Соединённые Штаты, наложив запрет на импорт нефти, газа и других энергоносителей. При этом глава Белого дома Джо Байден ещё в начале марта признал, что этот шаг ударит и по Соединённым Штатам. Санкции в отношении российских энергоресурсов инициировали также Великобритания и Канада.

«Европа создаёт нервозность»

По мнению экспертов, все эти ограничения уже привели к усилению дефицита энергоресурсов на мировом рынке, из-за чего цены на них стали расти.

«Стоимость нефти и других энергоносителей и так высокая, а Запад ещё не допускает часть российских товаров на свой рынок, и это автоматически приводит к ещё большему повышению цен. Это разогрело ситуацию, а сейчас Европа, даже просто обсуждая возможное эмбарго на нефть из РФ, ухудшает положение дел и создаёт нервозность на рынке, не говоря уже о том, что будет, если ЕС объявит о реальных рестрикциях», — заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

По словам собеседника RT, такими действиями Запад вредит прежде всего собственным гражданам.

«После введения антироссийских санкций в США сильно выросли цены на бензин и другое топливо. В таких условиях они начали использовать свои резервы энергоносителей, что также отразилось на мировых ценах. Если Европа решится на какие-либо санкции против российской нефти, стоимость энергоресурсов в ЕС и на Западе в целом станет ещё выше. Дело в том, что в мире почти нет свободных объёмов энергоносителей», — отметил Правосудов.

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По его мнению, даже если Евросоюз ограничит поставки российской нефти только по морю, это всё равно негативно повлияет на рынок, возрастут объёмы контрабандистских поставок.

«Будут действовать серые схемы — многие заводы в Европе построены именно под российскую нефть, и если её запретят, то неясно, что делать с этими предприятиями», — сказал эксперт.

По его словам, ситуация в газовой отрасли для Европы выглядит ещё сложнее, потому что достойной альтернативы топливу из РФ здесь нет.

«Мы уже видим, что наиболее крупные потребители стали рассчитываться с Россией в рублях, чтобы не переплачивать за газ», — говорит аналитик.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии RT назвал справедливыми доводы Венгрии, которая блокирует санкции против российской нефти, утверждая, что государство просто не сможет нормально функционировать.

«Перед ЕС встала необходимость какого-то компромисса с Будапештом. Поэтому для трубопровода «Дружба» и хотят сделать исключение. При этом нефть по нему получает не только Венгрия, но и Чехия, Словакия, Польша, Германия, откуда сырьё может вообще поставляться по всей Европе. Поэтому в итоге получится, что большая часть ЕС всё равно покупает российскую нефть», — пояснил Юшков.

Символ нефтепровода «Дружба» неподалеку от города Мозырь Гомельской области

РИА Новости

© Егор Еремов

На фоне всех усилий Запада, направленных против российских энергоресурсов, по словам Юшкова, можно заметить интересный парадокс.

«Он заключается в том, что чем больше западные страны давят на Россию, тем больше она зарабатывает. Из-за того, что РФ экспортирует меньше энергоресурсов на Запад, цены на них выросли ещё сильнее. И если Западу нужны более приемлемые цены на энергоносители, ему надо будет снять антироссийские санкции, чтобы РФ больше добывала и больше экспортировала. Только при таком насыщении рынка цены пойдут вниз», — пояснил эксперт.

Однако с учётом текущих реалий стоимость ресурсов будет лишь возрастать, прогнозирует Юшков.