Алекперов заявил, что ЕС в случае эмбарго не скоро найдёт замену российской нефти

Евросоюз в случае введения эмбарго на российскую нефть не найдёт ей замену даже в среднесрочной перспективе, заявил в интервью Financial Times экс-глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Алекперов предупредил, что эмбарго на нефть из России было «шоком для всех». Он считает такой вариант развития событий наиболее негативным для всех сторон.

«Невозможно найти замену такому крупному энергетическому экспортеру, как Россия, даже в среднесрочной перспективе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава «Газпромнефти» Александр Дюков заявил, что компания перенаправляет нефть на новые рынки и считает наиболее перспективной Азию.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.