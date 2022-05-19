«Газпром нефть» перенаправляет поставки энергоресурсов на новые рынки

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что компания перенаправляет нефть на новые рынки и считает наиболее перспективной Азию.

Об этом он сказал на просветительском марафоне «Новые горизонты».

«Нефтяной рынок — рынок глобальный... Рост спроса на нефть и нефтепродукты в основном происходит в развивающихся странах... рынок Азии является наиболее перспективным, в том числе и туда мы и перенаправляем те объёмы, которые поставляли раньше на более традиционный рынок Европы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Европейский союз пока не в состоянии согласовать эмбарго на импорт российской нефти.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.