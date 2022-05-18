Еврокомиссар Джентилони: ЕС пока не может согласовать эмбарго на импорт российской нефти
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«Мы пока не можем завершить обсуждение этого вопроса», — цитирует его ТАСС.
При этом еврокомиссар подчеркнул, что страны ЕС продолжают обсуждать введение эмбарго.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.