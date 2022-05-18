Еврокомиссар Джентилони: ЕС пока не может согласовать эмбарго на импорт российской нефти

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Европейский союз пока не в состоянии согласовать эмбарго на импорт российской нефти.

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