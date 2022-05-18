Еврокомиссар Джентилони: ЕС пока не может согласовать эмбарго на импорт российской нефти

Короткая ссылка
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Европейский союз пока не в состоянии согласовать эмбарго на импорт российской нефти.
Еврокомиссар Джентилони: ЕС пока не может согласовать эмбарго на импорт российской нефти
  • Gettyimages.ru

«Мы пока не можем завершить обсуждение этого вопроса», — цитирует его ТАСС.

При этом еврокомиссар подчеркнул, что страны ЕС продолжают обсуждать введение эмбарго.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить