Oil Price: санкции рекордно увеличили доходы России от нефти и газа

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Российские доходы, полученные от экспорта нефти и газа, показали рекордный рост, несмотря на введённые Западом санкции против России. Об этом написал аналитик Роберт Рапир в статье для американского портала Oil Price.
Oil Price: санкции рекордно увеличили доходы России от нефти и газа
  • РИА Новости

В частности, Рапир сослался на данные эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге, указывающие на рост доходов России от продажи энергоресурсов. 

«Российские доходы от нефти и газа побили очередной рекорд в апреле: 1,8 трлн рублей за один месяц вместо 1,2 трлн в марте», — говорится в материале.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российская сторона в настоящий момент в поставках нефти и газа ориентируется на Китай и Индию.

Политолог Анатолий Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов.

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