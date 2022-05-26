Борисов: Россия в поставках нефти и газа ориентируется на Китай и Индию

Вице-премьер России Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона в настоящий момент в поставках нефти и газа ориентируется на Китай и Индию.

«У нас сегодня проблемы со сбытом наших углеводородов, отказываются от покупки нашего газа и нефти. И мы ориентируемся на Юго-Восток и Восток, на Китай и на Индию», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, для доставки российских углеводородов нужно будет создать инфраструктуру, необходимы либо трубопроводы, либо морской флот.

Борисов подчеркнул, что способы изменить логистические поставки есть.

Ранее политолог Анатолий Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов.