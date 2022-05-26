Вице-премьер Новак прогнозирует снижение добычи нефти в России в 2022 году на 5—8%

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что добыча нефти в стране в 2022 году ожидается на уровне 480—500 млн т против 524 млн т годом ранее, то есть показатель снизится на 5—8%.

Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он не исключил, что «всё может поменяться в зависимости от ситуации».

Ранее политолог Анатолий Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов.