Вице-премьер Новак прогнозирует снижение добычи нефти в России в 2022 году на 5—8%

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что добыча нефти в стране в 2022 году ожидается на уровне 480—500 млн т против 524 млн т годом ранее, то есть показатель снизится на 5—8%.
Вице-премьер Новак прогнозирует снижение добычи нефти в России в 2022 году на 5—8%
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он не исключил, что «всё может поменяться в зависимости от ситуации».

Ранее политолог Анатолий Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов.

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