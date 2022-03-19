«Вредительство самим США»: чем способен обернуться возможный запрет Вашингтона на импорт урана из России

Группа сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс США законопроект об эмбарго на поставки урана из России. По мнению авторов документа, для Вашингтона настало время «навсегда убрать с американского рынка все российские энергоносители». При этом сенаторы признают, что на импорт из РФ, а также из Казахстана и Узбекистана приходится почти половина урана, используемого на атомных электростанциях страны. По словам экспертов, если инициатива будет реализована, это ударит прежде всего по самим Соединённым Штатам: возрастут цены на электроэнергию, работа ряда энергоблоков АЭС может быть остановлена.

Группа сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в верхнюю палату конгресса США законопроект о запрете на импорт урана из России. Об этом говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте сенатора Джона Баррассо (штат Вайоминг).

По его мнению, пришло время «навсегда убрать с американского рынка все российские энергоносители».

В свою очередь, соавтор законопроекта сенатор-республиканец Роджер Маршалл считает, что поставки урана в США из других стран якобы угрожают национальной безопасности Америки, и напоминает, что на импорт из России «и её союзников, Казахстана и Узбекистана», приходится почти половина урана, используемого на американских атомных электростанциях.

«Столь высокий уровень зависимости от иностранного урана угрожал нашим национальным интересам и национальной безопасности ещё до вторжения России на Украину, теперь же он просто неприемлем», — заявил сенатор.

«Вторжением» США называют специальную военную операцию на Украине по демилитаризации и денацификации, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.

О зависимости США от импорта урана, которая якобы угрожает национальной безопасности страны, высказался на сайте сенатора и глава Национальной горнодобывающей ассоциации Рич Нолан.

«Это пример того, как наши жизненно важные внутренние цепочки поставок полезных ископаемых атрофировались до уровней, которые ведут к серьёзной угрозе для национальной безопасности», — считает Нолан.

В свою очередь, глава Ассоциации американских производителей урана и исполнительный вице-президент Uranium Energy Corp. Скотт Мелбай утверждает, что Россия якобы в течение уже некоторого времени «культивирует зависимость Америки от российского ядерного топлива, создавая опасную и всё более актуальную угрозу» энергетической и национальной безопасности США.

При этом, по данным Управления энергетической информации при Министерстве энергетики США, в 2020 году доля российского урана в общем объёме американских закупок составила 16% (8064 т), тогда как на Канаду или Казахстан пришлось по 22% (10 976 и 10 828 т соответственно).

АЭС в Нью-Йорке

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Ценовые максимумы

Инициатива сенаторов-республиканцев о введении эмбарго на поставки урана из РФ последовала после того, как 8 марта президент США Джо Байден заявил во время своего выступления в Белом доме о введении запрета на импорт российских нефти, газа и энергоносителей.

При этом американский лидер признал, что такой шаг ударит и по самим Соединённым Штатам.

«И республиканцы, и демократы это понимают. И республиканцы, и демократы чётко дали понять, что мы должны это сделать», — заявил Байден.

Глава Белого дома подписал соответствующий указ, предполагающий запрет на поставку не только добытых в России нефти и газа, но и на нефтепродукты и угольную продукцию. Кроме того, был введён запрет на новые инвестиции в энергетический сектор РФ.

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По данным некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, после заявления главы Белого дома цены на бензин в США несколько раз обновили исторический максимум.

Эмбарго Соединённых Штатов прокомментировали в России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва ответит на отказ Вашингтона от импорта российских нефти, газа и угля, исходя из собственных интересов.

«Если вы спрашиваете меня, что будет делать Россия, то Россия будет делать то, что ей необходимо и выгодно в этой ситуации. Мы защищаем свои интересы и будем делать в соответствии с нашими интересами», — ответил он на вопрос журналиста.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил представителям СМИ, что если США откажутся от поставок энергоресурсов из России, то для Москвы это не станет проблемой — она готова к такому сценарию.

«Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России — пожалуйста, мы к этому готовы. Мы понимаем, куда нам перенаправить эти объёмы. Только возникает вопрос, кому это выгодно и зачем это нужно», — отметил он.

«Не в логике здравого смысла»

По мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, инициатива сенаторов-республиканцев о запрете на поставки урана из РФ в случае её реализации обернётся для США ещё более негативными издержками, чем те, которые сейчас наблюдаются в Соединённых Штатах из-за эмбарго Вашингтона на российские нефть, газ и уголь.

«Россия занимает значимую долю объёма поставок урана в США, который заместить сразу Вашингтон точно не сможет. Да и в перспективе возместить порядка 16% от спроса Соединённых Штатов будет крайне тяжело, поскольку — даже если предположить, что другие игроки на мировом рынке урана будут наращивать его производство и поставки за рубеж —следует учесть, что их мощности достаточно ограниченны», — заявил эксперт в комментарии RT.

Как отметил Фролов, в случае эмбарго Вашингтона на российский уран ситуация будет разворачиваться по сценарию, крайне невыгодному для Соединённых Штатов.

«Это может привести к закрытию ряда энергоблоков на АЭС в США и к необходимости искать других поставщиков на рынке урана. Но быстро найти таковых Вашингтону точно не удастся. При этом Россия найдёт себе новых покупателей урана, поскольку во многих странах мира продолжают строиться атомные электростанции и энергоблоки, которые создадут дополнительный спрос на рынке», — пояснил аналитик.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин также считает, что законопроект сенаторов-республиканцев о запрете на импорт урана из России — это «вредительство самим США».

Белый дом

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«Если данный проект станет законом, то за этим неминуемо последует рост цен на американскую электроэнергию, что в очередной раз ударит по гражданам Соединённых Штатов. Объяснить этот шаг с точки зрения рациональности просто невозможно. Речь идёт о зашкаливающем уровне русофобии, из-за которого американский политический истеблишмент не готов думать о собственном населении», — подчеркнул аналитик в беседе с RT.

При этом обвинения главы Ассоциации американских производителей урана в адрес России в том, что она якобы «культивирует зависимость Америки от российского ядерного топлива» и создаёт тем самым угрозу энергетической и нацбезопасности США, Блохин назвал «пустыми и необоснованными».

«На мировом рынке урана действуют рыночные правила: хочешь — покупай, а хочешь — не покупай. Соединённые Штаты получают уран из России, поскольку это им необходимо. Москва не делала их зависимыми от своих ресурсов», — заметил эксперт.

По мнению Блохина, учитывая стойкий антироссийский настрой среди американского истеблишмента на всех уровнях, законопроект об эмбарго на уран из РФ вполне может быть принят обеими палатами конгресса и подписан Джо Байденом.

«Вероятность того, что произойдёт именно это, весьма высока. Политики в США действуют не в логике здравого смысла, а в траектории русофобии и истерии. Они хотят нанести России максимальный экономический ущерб. При этом готовы сами нести колоссальные убытки из-за своей русофобии», — заключил аналитик.