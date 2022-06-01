Не так поняли: почему американские СМИ сообщили о недовольстве Байдена разъяснениями его слов со стороны Белого дома

Джо Байден недоволен тем, что сотрудники его администрации постоянно опровергают или поправляют его заявления по важным вопросам. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в Белом доме. Президент США настаивает на том, что его слова по тем или иным вопросам верно отражают его позицию. Он напомнил своему окружению, что является главой государства, утверждает телеканал. Ранее чиновникам Белого дома не раз приходилось корректировать слова американского президента по таким темам, как ситуация на Украине или обстановка вокруг Тайваня. Эксперты отмечают, что подобная несогласованность позиций американского лидера и его аппарата говорит о слабости Байдена и института президентства в США.

Президент США Джо Байден недоволен своим аппаратом и сотрудниками администрации, которые постоянно опровергают или разъясняют его спонтанные заявления по важным вопросам. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

«Байден недоволен динамикой, сложившейся в западном крыле (Белого дома, где располагается Овальный кабинет президента США. — RT). Едва он сделает однозначное и краткое заявление, как его советники сразу бросаются объяснять, что на самом деле он имел в виду что-то другое. Он сообщил своим советникам, что, так сказать, «кампания по ликвидации последствий» подрывает его авторитет и убивает (присущую ему. — RT) естественность, которая способствовала росту его популярности», — сообщает телеканал.

Эти противоречия достигли кульминации, утверждает NBC, после того как во время своей речи в Польше американский лидер экспромтом провозгласил, что президент РФ Владимир Путин «не может оставаться у власти».

«Байден был вне себя, что его ремарки воспринимались как неблагонадёжные, настаивал, что говорит искренне, и напоминал своему аппарату, что президент здесь он», — приводит NBC свидетельства источников в аппарате президента.

Кроме того, сообщает телеканал, президент США также недоволен своими крайне низкими рейтингами и многочисленными управленческими сбоями, которые негативно сказываются на его администрации.

«Байден раздосадован. Не по одной причине, так по другой», — отметил источник, приближённый к президенту.

Особое мнение

Напомним, Джо Байден за последние несколько месяцев сделал целый ряд спонтанных и категоричных высказываний, которые затем пришлось опровергать Белому дому. Упомянутое телеканалом NBC заявление о Владимире Путине президент США сделал в конце марта в Варшаве. Тогда, выступая с речью, Байден заявил, что российский лидер «не может оставаться у власти».

В Белом доме после этого заявили, что президент США якобы «не имел в виду власть Путина в России или смену режима».

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Однако целый ряд американских СМИ, в том числе симпатизирующих Демократической партии, раскритиковали Байдена и отметили, что президенту США в своих речах и в рамках общения с прессой следует воздерживаться от спонтанных комментариев, которые могут привести к неправильному пониманию позиции Вашингтона.

Несмотря на это, во время того же визита в Польшу Байден сообщил находящимся там американским военным, что они якобы скоро окажутся на Украине.

«Вы сами увидите, когда окажетесь там — некоторые из вас уже там были, — вы увидите женщин, молодых людей, которые стоят посреди... перед чёртовым танком и говорят: «Я не уйду», — сказал президент.

Официальный представитель Белого дома, разъясняя это высказывание, позже уточнил, что «президент чётко дал понять», что США не посылают американские войска на Украину.

Кроме того, в марте во время пресс-конференции в Брюсселе Байден заявил о готовности США дать «соразмерный ответ» в случае потенциального применения химического оружия на Украине. Впоследствии советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для прессы пояснил, что у Америки нет намерений применять химическое оружие ни при каких обстоятельствах.

Несмотря критику со стороны политического сообщества и ряда СМИ, Байден продолжил делать высказывания, которые потом необходимо было опровергать его аппарату.

Так, во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой 23 мая Байден утвердительно ответил на вопрос о том, готовы ли США к вмешательству в ситуацию вокруг Тайваня в случае конфликта.

Белый дом

Gettyimages.ru

© Rudy Sulgan

После того как МИД КНР выразил решительный протест, в Белом доме снова разъяснили, что Байден имел в виду приверженность Вашингтона поставкам Тайбэю вооружений.

Последним на данный момент высказыванием Байдена, которому потребовалось толкование Белого дома, стало его заявление о том, что США не будут поставлять Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО).

«Мы не собираемся посылать на Украину ракетные системы, которые могут нанести удар по территории России», — заявил Байден журналистам 30 мая.

Однако в администрации президента США затем пояснили, что окончательное решение об отправке РСЗО киевскому режиму ещё не принято.

Человеческий фактор

По мнению заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, любого политика будет раздражать, если его высказывания будут постоянно откатываться или разъясняться его советниками.

«Человек не хочет признавать свои слабости. Но эти слабости у Байдена происходят в связи с тем, что он уже достаточно пожилой человек. При этом он делает заявления, которые может делать рядовой гражданин, но которые дорого обходятся президенту одной из самых мощных стран современного мира. В особенности это касается его заявления по Тайваню», — пояснил собеседник RT.

Даже если подобные варианты развития событий обсуждались в рамках его администрации, Байден не должен озвучивать их, чтобы не допускать дипломатических конфузов, поэтому его аппарат обязан его поправлять, добавил Андрей Сидоров.

Джо Байден

AP

© Andrew Harnik

«Конечно, Байдена раздражает то, что его поправляют, но в тоже время он должен понимать, что эти разъяснения после его высказываний даются не просто так», — подчеркнул эксперт.

Аппарат Белого дома считает возможным так править заявления президента США, так как его окружение осознаёт статус Джо Байдена как компромиссной фигуры для американского политического сообщества, пояснил Андрей Сидоров. Это говорит о нестабильном положении Белого дома как центра принятия решений США, считает эксперт.

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«Просто другого лидера, который мог бы вытянуть президентские выборы, оказывается, у демократов не нашлось. С моей точки зрения, Байден их выиграл благодаря тому, что подсчёт голосов проводился не совсем правильно. После этого он стал компромиссной фигурой, а внутри его администрации постоянно идёт борьба различных групп. Многие из членов его аппарата друг друга не любят. То есть к внутренней аппаратной борьбе прибавляется ещё отсутствие сильного лидера, которым Джо Байден не может быть просто в силу своего возраста», — рассказал собеседник RT.

Сейчас внешняя политика США формируется только на основе того, что все политические группы страны едины во мнении: Россия — враг, добавил Сидоров. Однако продолжение несогласованной политики, в которой президент США и его аппарат регулярно противоречат друг другу, усложняет отношения с Вашингтоном, добавил эксперт.

«В этом проблема этой администрации — решить с ней практически ничего невозможно, так как у них нет единого мнения по многим вопросам», — подчеркнул Андрей Сидоров.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил в комментарии RT, что подобная ситуация говорит об ослаблении президентской власти в США.

«На самом деле ситуация комичная — Байден только что заметил то, над чем все уже давно иронизируют: как его команда постоянно корректирует его высказывания в стиле «вы не так поняли». Так проявляется слабость административной системы США, которая допустила к власти физически не очень функционального человека. Последствием этого как раз стали постоянные исправления, одёргивания и размахивание руками пасхальных кроликов перед лицом президента», — рассказал политолог.

Joe Biden quickly interrupted by the Easter Bunny after he starts to comment on #Afghanistan and #Pakistan at the White House #EasterEggRoll 🐰 pic.twitter.com/xLkuyyudDj — Thomas Corbett-Dillon (@craigtdillon) April 18, 2022

Напомним, что курьёзный инцидент, о котором говорит Алексей Мухин, произошёл с Джо Байденом во время мероприятия по случаю празднования католической Пасхи в апреле. Тогда один из сотрудников Белого дома в костюме пасхального кролика подошёл к президенту США и увёл его от журналиста, после того как тот задал Байдену вопрос про Афганистан.

Однако всё время так продолжаться не может, считает Алексей Мухин.

«Когда-нибудь они забудут его исправить и случится что-то ужасное на международной арене. США — всё-таки глобальная держава, и на это приходится делать сноску. Я очень надеюсь, что офицеры, которые контролируют красную кнопку, держат её подальше от Байдена. Вдруг он захочет вызвать разносчика пиццы, а вместо этого развяжет мировую войну», — заключил политолог.