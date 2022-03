Оговорка по Байдену: как американские СМИ призывают президента аккуратнее выбирать выражения

Некоторые представители американской прессы выразили мнение, что президенту США Джо Байдену стоит воздерживаться от неподготовленных комментариев на важные темы, поскольку он часто допускает провокационные бесконтекстные высказывания, неточности и оговорки. В ряде СМИ раскритиковали Байдена за серию заявлений, которые в последнее время пришлось опровергать и уточнять представителям его администрации. Эксперты считают, что подобные высказывания президента США на самом деле не оговорки, а выражение скрытого курса американского истеблишмента.

Президенту США Джо Байдену в публичных выступлениях и в общении с журналистами следует воздерживаться от спонтанных комментариев, которые в условиях нынешнего кризиса могут способствовать неправильному пониманию позиции Вашингтона. Такое мнение высказали журналисты ряда американских СМИ, в частности The Atlantic, The Wall Street Journal и New York Post.

Так, по мнению обозревателя The Atlantic Тома Николса, прозвучавшее накануне в Варшаве заявление Байдена о том, что Владимир Путин «не может оставаться у власти», в текущей военно-политической обстановке может привести к эскалации. В Белом доме поспешили пояснить, что президент США якобы «не имел в виду власть Путина в России или смену режима». Однако в The Atlantic сочли такой ответ попыткой «неуклюже оправдаться».

Это уже не первый случай за последние дни, когда авторитетные американские СМИ призывают главу государства выбирать выражения. 25 марта в колонке для The Wall Street Journal журналист Джеймс Фриман отметил, что «некоторые вопросы слишком важны, чтобы доверять их Джо Байдену без бумажки».

В качестве примера он привёл слова президента США о готовности дать России «соразмерный ответ» в случае применения ею химического оружия на Украине. Об этом Байден заявил 24 марта, выступая в Брюсселе.

На следующий день советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан вынужден был внести ясность в слова главы государства. На брифинге для прессы Салливан пояснил, что «у США нет намерений применять химическое оружие ни при каких обстоятельствах».

Напомним, что, согласно Конвенции о химическом оружии, Россия полностью избавилась от запрещённых боеприпасов ещё в 2017 году, в то время как Соединённые Штаты до сих пор не завершили утилизацию химического оружия, обещая закончить её в 2023-м.

Комментируя слова Байдена о «соразмерности ответа», журналист WSJ отметил, что Конституция США не обязывает главу государства делать импровизированные заявления или выступать с какими-либо речами. По мнению Фримана, американцы были бы в большей безопасности, если бы Байден придерживался подготовленных заявлений по таким темам, как оружие массового уничтожения.

«Конечно, для всех нас важно слышать избранных нами должностных лиц и наслаждаться их речами, равно как мастерством и убеждённостью, с которыми они отстаивают свою политику. Но конкретно этот избранник, кажется, не справляется. Пока мы оцениваем возможные последствия, в условиях международного кризиса господину Байдену следует как можно меньше говорить на публике», — подчеркнул журналист.

В тот же день газета New York Post вышла с похожим материалом, в котором Байдена критиковали за оговорки и странные высказывания во время выступления перед американскими десантниками на военной базе США в польском Жешуве. На встрече с военными Байден заявил, что они якобы скоро окажутся на Украине.

«В пятницу Байден удивил американских военнослужащих в Польше, когда предположил, что они скоро будут сражаться на Украине: «Вы увидите, когда окажетесь там (а некоторые из вас там уже бывали)... женщин, молодёжь, стоящих перед чёртовым танком». Пресс-служба Белого дома, вынужденная подчищать за Байденом, пояснила, что американских военнослужащих воевать не отправляют. Не обращайте внимания на старика, он просто президент», — иронизирует издание.

Словесный демарш

После провокационных слов Байдена в адрес российского лидера газета The Washington Post написала, что «это заявление стало сюрпризом для помощников, которые знали, что его не было в заготовленном тексте».

По словам журналистов WP, сразу после выступления «сотрудники администрации, которые давно уделяли особое внимание тому, чтобы не призывать к смене режима в России, поспешили прояснить высказывания Байдена».

«Жёсткая риторика» президента в отношении Владимира Путина удивила и европейских политиков, «заставив некоторых суетливо пытаться понять, действительно ли Белый дом только что изменил свой курс и поддерживает смещение российского лидера», пишет The Washington Post.

Слова Байдена о российском лидере вызвали критику и со стороны экспертного сообщества США. Так, президент Совета по международным отношениям, американский дипломат Ричард Хаас заявил изданию Politico, что высокопоставленный представитель администрации Байдена — возможно, даже госсекретарь Энтони Блинкен — должен немедленно связаться с Москвой и пояснить, что комментарий американского президента не отражает политический курс США.

Слова американского президента осудили и в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков акцентировал внимание на том, что главу государства выбирают россияне. «Не Байдену это решать», — подчеркнул Песков.

В свою очередь, глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал подобные выпады неприемлемыми.

«Риторика Байдена недопустима и неприемлема для мирового лидера. Подобные выпады не позволял себе ни один из президентов Соединённых Штатов. Это действительно граничит с клиникой», — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с RT отметил, что, несмотря на заверения Белого дома в обратном, своими оговорками Байден на деле обнажает истинный и непубличный политический курс Вашингтона.

«Дело в том, что ничего, кроме смены режимов, американцы предложить не могут. Год назад госсекретарь Блинкен заявил, что США отказываются от политики смены режимов и продвижения демократии силовыми методами, но эту историю быстро прикрыли, и теперь очевидно, что США снова возвращаются к этой концепции. Вся американская демократия представляет собой смену режимов в других странах, что подтверждают и события на Украине 2014 года. Байден же своими «оговорками» озвучивает, что Вашингтон вернулся на свою стезю», — отметил эксперт.

Возрастные проблемы

Напомним, американские СМИ ещё во время предвыборной президентской кампании в США неоднократно отмечали, что, выступая на публике, Джо Байден постоянно допускает оговорки, делает малопонятные высказывания, путает последовательность и участников происходивших с ним событий, а также забывает связанные с этим даты и места.

Казусы продолжились и после вступления Байдена в должность президента. В ходе своей первой пресс-конференции Байден активно пользовался шпаргалками, постоянно забывал заданные ему вопросы, допускал многочисленные оговорки, а в итоге резко закончил пресс-конференцию, заявив журналистам: «Я ухожу».

В марте 2022 года, выступая с речью, посвящённой женщинам-военнослужащим в рядах американской армии, глава Белого дома забыл имя руководителя Пентагона Ллойда Остина и название возглавляемого им ведомства.

Журналисты и критикующие Байдена политики не раз заявляли, что это связано с очевидным наличием у президента США когнитивных проблем из-за преклонного возраста (Байден стал самым пожилым в истории Америки избранным президентом — в ноябре 2022 года ему исполнится 80 лет).

Именно в силу своего возраста Джо Байден говорит и озвучивает то, о чём политический истеблишмент США пока что только думает про себя, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Призывы же американских СМИ направлены на то, чтобы сохранить планы Вашингтона в тайне.

«Крайне агрессивные высказывания Байдена говорят о зашкаливающей русофобии. Но Байден как раз говорит в русле этого мейнстрима, то есть отражает взгляды американской элиты на Владимира Путина и на Россию. Эти крайне агрессивные заявления вписываются в общий настрой американского истеблишмента и элиты касательно отношений с Путиным и Россией в целом. И это отнюдь не оговорка», — пояснил политолог в комментарии RT.

Он напомнил, что Байден никогда не был «голубем мира», и в прошлом позволял себе ещё более воинственные высказывания, например, в адрес Югославии и Сербии.

«Это не его ошибка, это спонтанное отражение настроя не только своей элиты, но и собственных взглядов», — заключил эксперт.