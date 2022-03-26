Белый дом пояснил заявление Байдена о том, что Путин «не может оставаться у власти»

Представитель Белого дома прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который во время выступления в Польше заявил, что президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти».

«Точка зрения президента заключалась в том, что Путину нельзя позволить использовать силу в отношении соседей или региона. Он не имел в виду власть Путина в России или смену режима», — цитирует РИА Новости представителя администрации США.

Как указывает агентство, в конце выступления в Варшаве Байден заявил, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти».

Ранее Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины ответил на вопрос журналиста, который спросил, что он думает о Путине. Отвечая, глава США назвал российского лидера «мясником».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя данное недипломатичное заявление, сказал, что «так себя вести может слабый или больной человек».

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оскорбления Байдена в адрес Путина сужают возможности для налаживания российско-американских отношений.