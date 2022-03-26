Володин прокомментировал оскорбление Байдена в адрес Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал оскорбление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Байден слабый, больной и несчастный. Президент США в очередной раз позволил себе недипломатичное высказывание о нашем президенте. И раньше говорил об этом и сейчас повторюсь: так себя вести может слабый или больной человек», — говорится в заявлении.

По его мнению, гражданам США должно быть стыдно за своего президента.

«Возможно, он болен. Было бы правильно Байдену пройти медицинское обследование. Несчастный он человек... Слова Байдена — истерика от бессилия», — заключил он.

Ранее Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины ответил на вопрос журналиста, который спросил, что он думает о Путине. Отвечая, глава США назвал российского лидера «мясником».