Песков: оскорбления Байдена в адрес Путина сужают возможности для налаживания отношений
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«Конечно, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации (США. — RT). Надо себе отдавать отчёт в этом», — приводит его слова ТАСС.
Песков отметил, что лидер государства должен сохранять трезвость.
Ранее Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины ответил на вопрос журналиста, который спросил, что он думает о Путине. Отвечая, глава США назвал российского лидера «мясником».