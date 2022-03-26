Песков: оскорбления Байдена в адрес Путина сужают возможности для налаживания отношений

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Новые оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина ещё больше сужают окно возможностей для налаживания российско-американских отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: оскорбления Байдена в адрес Путина сужают возможности для налаживания отношений
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Конечно, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации (США. — RT). Надо себе отдавать отчёт в этом», — приводит его слова ТАСС.

Песков отметил, что лидер государства должен сохранять трезвость.

Ранее Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины ответил на вопрос журналиста, который спросил, что он думает о Путине. Отвечая, глава США назвал российского лидера «мясником».

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