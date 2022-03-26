Песков прокомментировал заявление Байдена о том, что Путин «не может оставаться у власти»
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Об этом сообщает Sky News.
«Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне», — заявил Песков.
Ранее Байден, выступая в Польше, заявил в конце своей речи, что российский лидер «не может оставаться у власти».
Позднее представитель Белого дома пояснил, что американский лидер не призывал к смене власти в России.
Также 26 марта Песков заявил, что недипломатичные высказывания, а также оскорбления Байдена в адрес президента России сужают возможности для налаживания отношений между двумя странами.