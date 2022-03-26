Депутат Слуцкий назвал слова Байдена в адрес Путина неприемлемыми для мирового лидера

Оскорбление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина является неприемлемым для мирового лидера. Об этом заявил глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий.

«Риторика Байдена недопустима и неприемлема для мирового лидера. Подобные выпады не позволял себе ни один из президентов Соединённых Штатов. Это, действительно, граничит с клиникой», — написал Слуцкий в Telegram.

Он отметил, что арсенал американской дипломатии «стремится к нулю».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал оскорбление Байдена в адрес Путина.

Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины ответил на вопрос журналиста, который спросил, что он думает о Путине. Отвечая, глава США назвал российского лидера «мясником».