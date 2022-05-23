МИД Китая выразил протест США в связи с заявлением Байдена о Тайване

Короткая ссылка
МИД Китая выразил протест США в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о готовности военного участия США в защите Тайваня «на случай вторжения».
МИД Китая выразил протест США в связи с заявлением Байдена о Тайване
  • AP
  • © Evan Vucci

«Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — цитирует ТАСС официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Ранее сообщалось, что Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой, комментируя вопрос журналистки о готовности США быть вовлечёнными в военном плане для защиты Тайваня «на случай вторжения», ответил утвердительно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить