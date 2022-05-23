МИД Китая выразил протест США в связи с заявлением Байдена о Тайване

МИД Китая выразил протест США в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о готовности военного участия США в защите Тайваня «на случай вторжения».

«Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — цитирует ТАСС официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Ранее сообщалось, что Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой, комментируя вопрос журналистки о готовности США быть вовлечёнными в военном плане для защиты Тайваня «на случай вторжения», ответил утвердительно.