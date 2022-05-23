В Белом доме разъяснили слова Байдена о готовности США защищать Тайвань

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В Белом доме объяснили слова американского президента Джо Байдена о том, что Соединённые Штаты готовы к участию в защите Тайваня. Как сообщил неназванный представитель администрации, государственный лидер имел в виду приверженность Вашингтона поставкам Тайбэю вооружений.
В Белом доме разъяснили слова Байдена о готовности США защищать Тайвань
  • AP
  • © Nicolas Datiche/Pool Photo

«Наша политика не изменилась. Он (Байден. — RT) подтвердил нашу политику одного Китая и приверженность миру и стабильности по обеим берегам Тайваньского пролива. Он также подтвердил наши обязательства, зафиксированные в законе «Об отношениях с Тайванем», предоставить Тайваню военные средства для самообороны», — цитирует NBC чиновника.

Джо Байдену во время его выступления в Токио задали вопрос, готовы ли США к вмешательству в ситуацию вокруг Тайваня «в случае конфликта», американский лидер ответил утвердительно.

После этого МИД Китая выразил протест США в связи с заявлением Байдена.

Там напомнили, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер призвал власти Соединённых Штатов избегать столкновения с Китаем из-за Тайваня.

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