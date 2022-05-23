В Белом доме разъяснили слова Байдена о готовности США защищать Тайвань
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«Наша политика не изменилась. Он (Байден. — RT) подтвердил нашу политику одного Китая и приверженность миру и стабильности по обеим берегам Тайваньского пролива. Он также подтвердил наши обязательства, зафиксированные в законе «Об отношениях с Тайванем», предоставить Тайваню военные средства для самообороны», — цитирует NBC чиновника.
Джо Байдену во время его выступления в Токио задали вопрос, готовы ли США к вмешательству в ситуацию вокруг Тайваня «в случае конфликта», американский лидер ответил утвердительно.
После этого МИД Китая выразил протест США в связи с заявлением Байдена.
Там напомнили, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.
Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер призвал власти Соединённых Штатов избегать столкновения с Китаем из-за Тайваня.