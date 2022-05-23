Генри Киссинджер: США следует избегать столкновения с Китаем из-за Тайваня

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Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер призвал власти Соединённых Штатов избегать столкновения с Китаем из-за Тайваня.
Генри Киссинджер: США следует избегать столкновения с Китаем из-за Тайваня
  • AP
  • © Evan Vucci

С таким заявлением он выступил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе по видеосвязи.

«Прямого столкновения из-за Тайваня нужно избегать. Тайвань не может быть в центре переговоров между США и Китаем. В их центре должны быть принципы отношений», — цитирует Киссинджера ТАСС.

Экс-госсекретарь отметил, что вопрос Тайваня никуда не исчезнет, он при этом предостерёг от выстраивания отношений между Вашингтоном и Пекином только на его основе.

«США и Китай в ближайшие годы должны достичь понимания того, как выстраивать долгосрочные отношения», — добавил он.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой, комментируя вопрос журналистки о готовности США быть вовлечёнными в военном плане для защиты Тайваня «на случай вторжения», ответил утвердительно.

После этого МИД Китая выразил протест США в связи с заявлением Байдена.

По заявлениям Пекина, общая сумма сделок по поставкам оружия из США на Тайвань уже превысила $70 млрд.

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